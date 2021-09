Verso le 3 di questa notte, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trieste sono intervenuti in via Capodistria, angolo via Pirano, per il principio d'incendio di un macchinario in un salone di parrucchiere.

Il rogo è stato subito circoscritto, ma i fumi hanno parzialmente invaso gli appartamenti ai piani superiori; si è resa necessaria la verifica di un'eventuale presenza di monossido di carbonio, fortunamente non rilevata. Sul posto i Carabinieri; le cause sono in corso di accertamento.

Sempre nella notte, i pompieri sono intervenuti in via della Tesa, dove era stato segnalato del fumo uscire dalla finestra di un'abitazione. Si è trattato di un problema subito risolto, legato a una pentola lasciata sui fornelli.

Salvataggio, infine, di un gattino rimasto imprigionato in una soffitta; spaventato e aggressivo, il micio è stato recuperato dai pompieri e affidato alla sua proprietaria.