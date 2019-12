I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 7 di questa mattina nell'azienda Buiani Snc che sorge in via Comunale del Rovere, a San Giovanni al Natisone, per un principio di incendio che ha interessato un macchinario.

Si tratta di una realtà produttiva che opera nel settore del legno. Il rogo è stato subito contenuto. Non ci sono stati problemi per la produzione che è continuata in maniera regolare.