Principio d'incendio nell'impianto d'irrigazione

Incendio nel tardo pomeriggio di ieri a Pasiano di Pordenone. Il rogo ha interessato il contatore dell'Enel di un impianto di irrigazione alimentato da corrente elettrica. Si tratta di un sistema a goccia che necessita di essere collegato stabilmente a una rete di alimentazione.

Ad accorgersi delle fiamme è stato un cittadino che vive in prossimità dell'appezzamento coltivato. Sul posto, poi, è intervenuto anche il proprietario del fondo agricolo. Insieme ai Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone, sono intervenuti anche i tecnici dell'Enel che hanno messo in sicurezza l'impianto. Nessuno è rimasto ferito. Le fiamme sono state estinte dai pompieri in breve tempo.