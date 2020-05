Principio d'incendio sul treno lungo la Venezia-Udine

Principio d'incendio di una locomotiva del treno regionale 11040 a Cusano di Zoppola, nel primo pomeriggio, in prossimità dell'ex fermata. Si tratta di un locomotore a trazione elettrica che si è fermato a causa del problema, poi rivelatosi fumo prodotto a seguito "dell'attrito" tra i freni e le rotaie. Non si sono sviluppate fiamme.

Una cinquantina i passeggeri a bordo, fatti scendere a Cusano; nessuno di loro ha riportato alcuna conseguenza di tipo sanitario. Si tratta di un convoglio che viaggiava lungo la tratta Venezia - Udine.

A estinguere l'incendio è stato il personale di Rete Ferroviaria Italiana; i Vigili del Fuoco sono intervenuti per prudenza. Il treno 11040 proseguirà da Cusano e fino a Casarsa. I viaggiatori diretti a Udine sono stati trasferiti sulla corsa 11050 delle 17.02. Il treno che ha avuto problemi ripartirà da Casarsa come convoglio 11071, Udine-Venezia; 40 i minuti di ritardo per i passeggeri.