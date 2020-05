Principio di incendio in darsena a Lignano

Pericolo scampato per un distributore carburanti in Darsena Porto Vecchio a Lignano Sabbiadoro dove, nel pomeriggio di oggi venerdì 8 maggio, è divampato un principio di incendio, con lo sviluppo di una intensa coltre di fumo nero.

Immediato l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lignano che ha provveduto in poco tempo all’estinzione dell’incendio indagandone la causa, da attribuire probabilmente ad un corto circuito. Contestualmente sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera di Lignano Sabbiadoro che, ad incendio estinto, hanno proceduto alle verifiche ambientali del caso, escludendo il pericolo di sversamenti di carburante in mare e disponendo altresì, ai fini preventivi, la circoscrizione dello specchio acqueo antistante alla banchina con un filare di panne assorbenti, nonché l’ispezione alle casse carburante ed alla struttura portante.