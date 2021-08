Principio di incendio in galleria di piazza Foraggi a Trieste

E' stata riaperta verso le 12.30 di oggi la Galleria di piazza Foraggi, chiusa questa mattina in entrambi i sensi di marcia, come comunica la Polizia Locale di Trieste.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il PIccolo, le cause sarebbero legate a un principio di incendio alimentato dalla presenza di fuliggine, sviluppatosi all'interno della galleria, a causa della disattivazione dei dispositivi di ventilazione.