Principio di incendio in un'abitazione di Latisana

Principio di incendio questa mattina, intorno alle 7, in un'abitazione di Latisana. Per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti per domare le fiamme, il rogo si è sviluppato in una pertinenza, all'interno di un deposito di oggetti e strumenti. L'immediato intervento dei pompieri ha permesso di contenere immediatamente all'incendio, evitando che potesse estendersi all'intero edificio.

La persona che vive in questa casa non è rimasta intossicata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Latisana.