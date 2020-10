Problemi alla caldaia, tre persone intossicate

Una famiglia composta da tre persone è stata trasportata con le ambulanze all'ospedale di Cattinara intorno alle 22 di ieri per intossicazione da monossido di carbonio. A dare l'allarme, dopo essersi sentito poco bene, un componente del nucleo familiare. Sul posto sono intervenuti i sanitari, inviati dalla Centrale Sores di Palmanova, e i Vigili del Fuoco, con due mezzi.

La produzione del micidiale gas si è verificata a causa di un malfunzionamento della caldaia in un appartamento al terzo piano di via Fratelli Cervi nella zona di Aris di Monfalcone.

Due dei tre componenti la famiglia sarebbero in condizioni serie, è stato necessario il trattamento in camera iperbarica. Sul posto, per tutti gli accertamenti, la Polizia di Stato del Commissariato di Monfalcone e i Carabinieri.