Problemi alla canna fumaria, allarme a Piancavallo

Nel primo pomeriggio la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maniago, assime al personale Saf della sede centrale, è intervenuta per l'incendio di una canna fumaria a Piancavallo, in via Renzo Granzotto.

I proprietari di casa, insospettiti dal fumo che usciva dalla struttura della stufa e dalle bocchette di areazione, hanno chiamato i pompieri che, giunti sul posto, hanno verificato l'integrità della struttura e della canna fumaria e l'assenza di monossido di carbonio nei locali abitativi.