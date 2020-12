L'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale comunica che in mattinata si è verificata un’interruzione delle linee telefoniche del Dipartimento di Prevenzione sede di via Chiusaforte a Udine, a causa di un problema tecnico.

L’AsuFc - fa sapere il direttore generale Massimo Braganti - si è immediatamente attivata per risolvere il problema con il gestore telefonico e si scusa per il disservizio, non dipendente dall'Azienda.