Problemi alle linee telefoniche del Nue 112

Questa mattina, un problema alle linee telefoniche delle sale operative del Nue 112 a Palmanova ha fatto attivare le procedure di disaster recovery: le chiamate sono state dirottate sulla centrale di Brescia.

Il Nue gestisce tutte le chiamate di emergenza. “Il problema si è risolto in mattinata e non c’è stata, comunque, nessuna interruzione del servizio” ha spiegato il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, precisando, comunque, che la struttura di back up non può essere fuori dai confini del Friuli Venezia Giulia e che si sta lavorando per risolvere questa criticità del sistema.