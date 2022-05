Processo per l'omicidio Regeni, la Cassazione deciderà il 15 luglio

Il 15 luglio i giudici della Cassazione potrebbero far ripartire di fatto il processo per l'omicidio di Giulio Regeni.

La Suprema Corte ha fissato per quella data, davanti alla prima sezione, l'udienza di discussione del ricorso della Procura di Roma contro la decisione dell'11 aprile del giudice dell'udienza preliminare, con la quale era stato sospeso il processo a carico dei quattro 007 egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso nel 2016 al Cairo il giovane ricercatore friulano.

Secondo quanto si è appreso - in particolare - nel ricorso il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco chiede, di conseguenza, di annullare anche il provvedimento del gup che riprendeva quanto stabilito dalla Corte d'Assise, nell'ottobre scorso, in base al quale il processo non poteva partire perché non c'era la certezza della notifica agli interessati. L'Egitto, infatti, si è finora rifiutato di fornire gli indirizzi dei quattro 007.