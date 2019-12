Prorogati i permessi di transito nella Zona a traffico limitato

E' stata concessa la proroga della validità delle autorizzazioni (permanenti-temporanee ed in deroga) con scadenza il 31 dicembre 2019 che consentono il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato di Udine, nelle aree pedonali del centro storico e in quelle assoggettate a particolari limiti/divieti.



Prorogata fino al 30 giugno 2020 la validità delle autorizzazioni (permanenti e temporanee) con scadenza il 31 dicembre 2019, ad eccezione di quelle che consentono transito e sosta al piazzale del Castello e di ogni autorizzazione rilasciata al personale dei Civici Musei e di quelle in possesso di soggetti non aventi più i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.



Prorogata fino al 30 giugno 2020 la validità delle autorizzazioni di circolazione e di sosta nell'ambito del territorio comunale, in particolare nella ZTL ed area Pedonale, degli autoveicoli utilizzati ai fini esclusivi dell'esercizio dell'attività professionale degli iscritti all'ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Udine, le autorizzazioni al transito ed alla sosta dei residenti in alcuni vicoli laterali di via Grazzano, quelle in deroga a circolare sulle corsie riservate a bus – taxi - polizia/sottopasso di piazzale Cella/Autostazione e quelle che consentono la sosta in deroga alle limitazioni temporali nelle zone soggette a pagamento a mezzo “parcometro” (con esclusivo riguardo alla sosta a raso e non nei parcheggi in struttura) e negli stalli emergenze sanitarie/medici.



Confermate la modalità della procedura di accesso semplificato di cui all'ordinanza n. 1986 P.M. Del 15 giugno 2005.



Le autorizzazioni non sono e non saranno da ritenersi più valide (totalmente o parzialmente) nel caso in cui i provvedimenti emessi abbiano modificato e/o modifichino la regolamentazione della viabilità nelle vie/piazze per i quali erano previste le deroghe indicate negli atti.