Prosegue la pulizia delle strade a Monfalcone

Prosegue l'attività di pulizia delle strade a Monfalcone. “Le attività di pulizie straordinarie delle vie, non sono prescritte dalle autorità sanitarie, ma sono misure precauzionali che si vanno ad aggiungere alle consuete attività di pulizia delle strade. Si tratta di uno sforzo in più per garantire maggiore tranquillità a tutti i cittadini in un momento assolutamente particolare”. Lo sottolinea una nota dell’Amministrazione comunale di Monfalcone che, nell’annunciare che l’intervento riprenderà stasera rileva che esso riguarderà, oltre a strade e marciapiedi, in particolare i cestini, l’esterno dei cassonetti e i mancorrenti di appoggio, tutti manufatti toccati abitualmente da più persone.

“Vengono utilizzati prodotti specifici catalogati e certificati e in particolare una soluzione di ipoclorito di sodio al 2 % come indicato nelle guide ECDP e dell’Organizzazione mondiale della sanità, che non creano problemi o disagi e non sono pregiudizievoli per l’ambiente, anche se viene consigliato alle abitazioni di tenere le finestre chiuse per ragioni di praticità”.

“Si tratta di una decisine assunta in analogia a quella di altre città della nostra regione, come Trieste e Pordenone, e di molte altre città italiane nella logica di rafforzare anche in questo modo la tenuta della pulizia e delle condizioni igienico-sanitarie della città”.

Il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint ha inteso ringraziare pubblicamente tutti coloro che sono impegnati in questa importate operazione, Protezione civile, società 3D e il personale comunale, che sta anche prodigandosi per le diverse esigenze necessarie al miglior funzionamento dei servizi comunali essenziali.