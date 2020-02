Proseguono i controlli delle gallerie Fvg

Si stanno svolgendo a pieno ritmo, anche in Friuli Venezia Giulia, i controlli di sicurezza nelle gallerie della rete di Autostrade per l’Italia. Sono 52 in tutto quelle sotto osservazione in provincia di Udine.

Le attività di verifica vengono eseguite secondo i migliori standard del settore, utilizzando le più avanzate tecnologie disponibili sul mercato, tra cui il Laser Scanner e il Georadar. Le ispezioni sono state pianificate partendo dalle gallerie più datate, realizzate prima degli anni Ottanta, e costruite senza impermeabilizzazione.

Questa fase prevede una prima ispezione di tutti i fornici, usando piattaforme per esaminare nel dettaglio lo stato del calcestruzzo, verificare le canaline posizionate e l’ancoraggio degli impianti. Sulla base dei primi riscontri effettuati, se necessario, vengono immediatamente eseguiti gli interventi di ripristino. Le ispezioni e le verifiche preliminari di tutte le gallerie si concluderanno entro metà marzo.