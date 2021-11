Proseguono i lavori in A4, nuove chiusure in programma

Dalle 21 di venerdì 5 novembre alle 20 di sabato 6 Autovie Venete ha programmato un intervento di ripavimentazione della corsia di marcia della carreggiata ovest (direzione Venezia) all’altezza dello svincolo di Cessalto.

Per consentire questi lavori che riguardano un tratto di circa due chilometri dell’autostrada A4 saranno chiuse alla circolazione la rampa di ingresso alla A4 per chi proviene da Cessalto in direzione Venezia e quella di uscita allo stesso casello per chi proviene da Trieste. Nell’occasione sarà anche chiusa, già a partire dalle 18 di venerdì 5 – per consentire le attività di allestimento del cantiere - e per tutta la durata dei lavori, l’area di Calstorta Nord.

Pertanto, chi proviene da Trieste ed è diretto a Cessalto potrà raggiungere la destinazione uscendo al casello di San Stino di Livenza. Chi proviene da Cessalto e dalle altre località vicine e dovrà immettersi sulla A4, lo potrà fare dal casello di San Donà.

Inoltre, i veicoli che transiteranno sulla A4 viaggeranno in quel tratto sulla corsia di sorpasso. Come sempre, Autovie chiede massima prudenza, soprattutto in prossimità dei cantieri, ai conducenti. Per qualsiasi informazioni sui lavori e sul traffico è possibile consultare il sito Infoviaggiando, la app Infoviaggiando e il numero verde 800 99 60 99.