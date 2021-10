Proseguiranno fino al 23 ottobre i lavori di riqualificazione del piazzale antistante la stazione ferroviaria di Udine. Il cantiere prevede limitazioni alla circolazione in via Europa Unita, nel tratto antistante il piazzale, la completa chiusura di una o più corsie e la relativa istituzione del doppio senso di circolazione nel rimanente tratto di carreggiata. Limitazioni anche in via Roma, in corrispondenza di viale Europa Unita e progressiva istituzione del divieto di sosta temporaneo.