Proseguono le ricerche dei dispersi sul Monte Velino

Sono in corso dal 24 gennaio le ricerche dei quattro escursionisti dispersi sul monte Velino, nel territorio di Massa D'Albe, nell'Aquilano. Nella zona di ricerca si sono alternate finora 190 unità esperte nel soccorso su neve e ghiaccio, tra cui 16 vigili del fuoco provenienti dai comandi di Belluno e Udine, specializzati per interventi di soccorso in presenza di valanghe.

Nell'area di ricerca opera un elicottero dei pompieri per elitrasportare il personale a 1.800 metri di quota, luogo dove si concentrano le ricerche. Nella località Forme, dove è stato istituito un campo base, sono presenti specialisti in Telecomunicazioni, che hanno installato apparati per comunicazioni radio-satellitari per ovviare alla poca copertura di segnale presente nella zona, ed esperti in topografia.

Il dispositivo di soccorso è formato da Vigili del fuoco, Guardia di Finanza, Polizia di stato, Esercito e Soccorso alpino, che ha registrato anche la partecipazione di alcune squadre cinofile in arrivo dal Cnsas Fvg.