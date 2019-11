Proseguono le ricerche del 35enne scomparso

Continuano anche oggi le ricerche delle 35enne di Cervignano del Friuli che manca da casa ormai da lunedì 4 novembre. Questa mattina, coordinate dai Vigili del Fuoco del Comando di Udine, a loro volta coordinati dalla Prefettura del capoluogo friulano, sono ripartite all'alba le operazioni dalla base allestita con l'Ucl a Papariano di Fiumicello sotto il ponte della statale 14, sull'Isonzo.

Sono scesi in campo nuovamente i sommozzatori dei vigili del fuoco di Trieste insieme a personale delle unità cinofile, ai droni della Protezione Civile regionale e a personale della Protezione Civile. Questa mattina inoltre, alle 9, i mezzi della Guardia costiera hanno eseguito un sopralluogo da Monfalcone a Grado e sono rientrati. Per loro non è stato possibile raggiungere le parti più vicine alla costa perché il maltempo ha portato a un ingrossamento dell'Isonzo che ha trascinato in laguna un gran numero di tronchi di alberi.

Le condizioni meteo non sono delle migliori per le ricerche. Questa mattina, dopo una breve momento di sereno, è ripreso a piovere in maniera molto forte. Dopo tre giorni di impiego dell'elicottero del Nucleo elicotteristi di Venezia dei pompieri, che ha eseguito diversi sorvoli, oggi non è stato possibile eseguire un nuovo monitoraggio dall'alto perché le acque del fiume sono limacciose, cioè molto scure.

Le ricerche continueranno fino alla tarda serata, senza sosta. Nulla è lasciato al caso. Oggi è stato impiegato anche un natante dei Vigili del Fuoco, sempre del comando di Udine.