Proseguono le ricerche dell'anziano di Tolmezzo disperso

Alle 13 è decollato dalla base di Tolmezzo l'elicottero della Protezione civile regionale per dei sorvoli nella zona di Tolmezzo dove sono in corso le ricerche dell'81 anni, residente nel capoluogo carnico, che ormai non dà notizie di sé dal 5 ottobre.

Le operazioni sono ripartite questa mattina con base operativa in prossimità di Ponte Avons, tra Tolmezzo e Verzegnis, nell'area di un ex agriturismo. Sono scesi in campo i volontari delle squadre comunali di Protezione civile dei comuni di Tolmezzo, Verzegnis, Sutrio, Arta Terme, Enemonzo, Zuglio e le unità cinofile delle associazioni della protezione civile. L'elicottero sarà utilizzato per sorvolare la zona, nella speranza d'individuare l'81enne. La sua vettura era stata ritrovata in prossimità di Ponte Avons.

Sul posto anche i Cigili del fuoco e le forze dell'ordine.