Prossime al parto, tentano il furto a Pordenone

Due donne incinte, una all’ottavo mese, sono state fermate dalla Polizia di Stato di Pordenone e indagate a piede libero per il tentato furto in un’abitazione della città. Le due, nella mattinata di ieri, erano state notate da una pattuglia della Squadra Volante nella zona di via Vallona mentre si allontanavano con fare sospetto da un condominio.

Immediatamente fermate e identificate, è stato accertato che le due - entrambe croate, una di 19 anni e una di 23 - poco prima avevano tentato d'introdursi in un appartamento, dopo aver forzato la porta d’ingresso. Gli agenti hanno anche controllato una Volkswagen Polo di colore bianco, che risultava nella disponibilità dalle donne.

Le due, già gravate da precedenti di Polizia, sono state denunciate per tentato furto aggravato in concorso. A carico delle giovani è stato disposto dal Questore di Pordenone, e quindi notificato, il provvedimento di foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel capoluogo del Friuli Occidentale per tre anni.