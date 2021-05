Prostituzione e droga, il Comune chiude via Milazzo

Degrado, sporcizia, ma anche prostituzione e droga. Questi i fattori che hanno spinto il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, a raccogliere le segnalazioni dei cittadini e chiudere al pubblico via Milazzo.

Si tratta di una strada chiusa, vicina alla strazione ferroviaria, che proprio per la sua conformazione e per l'isolamento dal contesto urbano e residenziale si presta a frequentazioni che nel tempo hanno procurato degrado e preoccupazione tra i residenti della zona.

A complicare il tutto, la vicinanza all'area industriale dell'ex Safau, dismessa da decenni e in totale stato di abbandono, in attesa che nel prossimo futuro si possa riqualificare l'importante sito, cui è storicamente legata la città di Udine.

"Chiudere una strada della città di Udine come via Milazzo - spiega il primo cittadino - è una decisione che come giunta abbiamo preso per rispondere concretamente alle preoccupazioni dei nostri cittadini. Ma quello che ci allerta maggiormente è doverla chiudere perché è frequentata da gente poco raccomandabile".



Il primo cittadino punta anche il dito nei confronti di quelli che ritiene i responsabili del degrado,i migranti e il fenomeno dell’immigrazione clandestina.Tuttavia, la strada che costeggia uno dei muri perimetrali dell'ex Safau, è frequentata da varia umanità: dai clienti che si appartano con le prostitute in cerca di intimità, agli assuntori di stupefacenti, per non parlare di coloro che scaricano, inosservati, rifiuti di ogni tipo.Insomma, degrado e inciviltà hanno reso necessaria la chiusura del tratto finale di via Milazzo.. Transenne e divieti d'accesso, insomma, renderanno più sicuro il passaggio di eventuali curiosi e appassionati di architettura industriale. Proprio in via Milazzo, infatti, sorgeva l'