Prostituzione, rinviato a giudizio un 60enne di Pasian di Prato

Una sorta di agenzia per far entrare dal Sud America e dall’Est Europa donne e transessuali per farli prostituire, procurando loro polizza sanitaria, biglietto aereo e finanche la biancheria intima. Di questo è accusato un 60enne residente a Pasian di Prato, rinviato oggi a giudizio per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione dal gup di Udine Emanuele Lazzaro.



Stando alle indagini, l’uomo avrebbe fatto arrivare in Friuli cinque donne, tre colombiane e due ucraine, e tre transessuali, tra i quali un venezuelano e un brasiliano, allo scopo di far esercitare loro il mestiere più antico del mondo. Si sarebbe occupato, tra il 2018 e il 2019, di tutte le incombenze, provvedendo anche alle fotografie e al testo degli annunci da pubblicare sui siti d’incontri online. In alcuni casi, le persone sarebbero state ospitate nella sua abitazione e, per non farli notare dai vicini, sarebbe andato lui personalmente a fare la spesa per conto loro. Il 60enne è accusato anche di aver ferito a un transessuale spingendolo contro un muro per costringerlo a pagare.



Lo stesso gup ha invece disposto il non luogo a procedere per un 63enne residente a Udine che si occupava esclusivamente della pubblicazione degli annunci online dietro compenso. “Questo comportamento - spiega il difensore dell’uomo, l’avvocato Maria Elena Giunchi - non è penalmente rilevante e in altre occasioni il Tribunale di Udine ha assolto miei assistiti accusati della medesima condotta”.