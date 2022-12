Protagonista di una 'scenata' per gelosia, scatta la condanna

Era accusata di rapina, violazione di domicilio e lesioni per aver preso con la forza il cellulare a un suo ex compagno di scuola, reo di aver scambiato messaggi con una persona a lei sentimentalmente legata. Oggi ha patteggiato davanti al gup di Udine Mariarosa Persico due anni e sei mesi di reclusione, pena sospesa per la giovane età.

Protagonista della vicenda, accaduta a Martignacco l'1 marzo scorso, è una 20enne di Udine. Secondo l'accusa, quella sera la ragazza entrò, assieme a un complice della stessa età, in casa della vittima dopo aver scavalcato la recinzione.

Una volta dentro rimproverò l'ex compagno per lo scambio di messaggi. Poi il complice spinse a terra il malcapitato e lo prese a sberle. Mentre i due se ne andavano, si accorsero che il padrone di casa li stava filmando con il cellulare. Tornati indietro, lei gli strappò lo smartphone di mano e il complice lo colpì con pugni e sberle, causandogli traumi guaribili in cinque giorni. Successivamente, il cellulare gli fu restituito, formattato e privo di sim.