Proteste alla Sagra dei Osei, foglio di via per tre animalisti

Il Questore di Pordenone Marco Odorisio ha emesso tre Fogli di Via Obbligatori per anni tre dal Comune di Sacile nei confronti del promotore e di due attivisti della manifestazione indetta dal movimento Centopercento Animalisti per contestare la Sagra dei Osei.

Il presidio era stato annunciato dalle 14 alle 16 di domenica 6 settembre e il promotore aveva ricevuto tutte le prescrizioni del caso dal Questore, per prevenire eventuali problemi di ordine pubblico. Era stato anche predisposto uno specifico servizio di controllo dedicato alla manifestazione.

I partecipanti, però, hanno fin da subito assunto un atteggiamento provocatorio e verbalmente violento, proseguito nonostante gli inviti degli agenti a calmarsi. Un attivista è anche passato alle vie di fatto nei confronti di un giudice della gara canora-ornitologica, urtandolo con la spalla, facendolo rovinare a terra e procurandogli lesioni guaribili in 10 giorni.

Il cordone di sicurezza dei poliziotti ha evitato che la situazione degenerasse, mentre l’intera fase della manifestazione è stata ripresa dagli operatori del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica della Questura di Pordenone.

La Digos ha quindi esaminato tutti gli atti e la documentazione audio-visiva, individuando e cristallizzando le singole condotte dei più facinorosi. Al termine delle analisi tecniche, il Questore ha disposto i tre fogli di via nei confronti del promotore dell'evento, un padovano 61enne, di un bergamasco 37enne, autore dello spintonamento, e di un 56enne di Chieti, tutti attivisti del movimento animalista.