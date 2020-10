Protezione Civile Fvg, in prima linea anche nella pandemia

Oggi martedì 13 ottobre, a Palmanova, si è tenuta una riunione in videoconferenza tra il vicegovernatore con deleghe alla Protezione civile e alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, i vertici dei Vigili del fuoco e i Prefetti di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone.

"Quella odierna è stata un'occasione di confronto importante nella quale è stato ribadito il ruolo strategico della Protezione civile nel rappresentare materialmente, nelle emergenze, la prima linea di supporto e di aiuto alla popolazione - ha detto Riccardi -. Un servizio che non si declina solo a seguito di eventi meteorologici o sismici, ma anche, come abbiamo visto con il Covid, a fronte di un evento straordinario e pericoloso per la salute pubblica".

Come ha spiegato lo stesso vicepresidente del Fvg, in occasione della prima ondata pandemica la Protezione civile Fvg è stata una delle articolazioni del sistema regionale che, con senso del dovere e competenza, ha sostenuto le fasce più fragili della popolazione, in particolare gli anziani, consegnando a domicilio la spesa, beni di primaria assistenza e farmaci.



"Questo - ha spiegato Riccardi - grazie a un'organizzazione elastica, capace di modulare le proprie funzioni a diversi tipologie emergenziali, grazie agli investimenti fatti sul piano della formazione destinata anche ai volontari".

In questo quadro, come ha sottolineato il vicegovernatore, fondamentale è il coordinamento e la collaborazione con i Vigili del fuoco, "un'alleanza che garantisce ai cittadini una macchina di primo intervento in grado di dare risposte immediate in quelle situazioni di pericolo davanti alle quali le istituzioni non possono lasciare i cittadini da soli".

"Per questi motivi - ha concluso Riccardi -, la formazione già a livello scolastico e i sistemi di allertamento rapido alla popolazione sono due temi che anche oggi abbiamo condiviso essere decisivi per un'organizzazione come la nostra".