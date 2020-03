Prova a comprare l’auto con un assegno falso, arrestato

Nei giorni scorsi, all'interno di un'agenzia per pratiche automobilistiche di Udine, i Carabinieri della Stazione di Feletto Umberto, appostati in borghese, hanno arrestato in flagranza di reato un 43enne originario della provincia di Ferrara, con precedenti di polizia per fatti analoghi, responsabile di tentata truffa aggravata e falsità in titolo di credito.

L’uomo, dopo aver intavolato una trattativa con un 21 enne di Tavagnacco per l'acquisto di un'auto di grossa cilindrata (messa in vendita online dal giovane friulano su un sito internet specializzato), ha tentato di effettuare il pagamento pattuito di 15.900 euro con un assegno circolare rivelatosi poi falso.

La vettura è stata restituita all'avente diritto, mentre l'assegno sequestrato. Il 43enne è stato quindi portato in carcere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L'arresto è stato convalidato dal gip del Tribunale di Udine, Rossella Miele.

I militari invitano chiunque sia caduto nella stessa truffa a rivolgersi ai Carabinieri di Feletto Umberto oppure al Comando Carabinieri di residenza. L'intera indagine è stata coordinata dal sostituto procuratore del Tribunale di Udine, Giorgio Milillo.