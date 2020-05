Prova la moto in cortile, cade e batte la testa

Un uomo è rimasto ferito nella tarda serata di ieri, intorno alle 19, mentre stava provando la sua motocicletta nel giardino di casa, in località Poggio Terza Armata, nel comune di Sagrado. Per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della due ruote ed è rovinato a terra, battendo violentemente la testa.

Dopo l'allarme, lanciato dai parenti, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero, decollato dalla base di Campoformido, un'automedica e un'autoambulanza. L'uomo, un cittadino straniero, è sempre rimasto cosciente durante i soccorsi. È stato stabilizzato dal personale sanitario e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo per tutti gli accertamenti del caso.