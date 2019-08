Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato per furto in concorso due giovani triestini, classe 1997 lui e classe 2001 lei. Assieme a un altro ragazzo, che è riuscito a scappare prima dell’arrivo della Volante, hanno rubato alcuni generi alimentari all’interno di un supermercato di via Zorutti, nascondendoli all’interno della borsa della ragazza.