Provoca due incidenti con l'auto rubata, caccia al pirata

Ruba una Toyota Avensis a Capodistria, poi entra in Italia, dove provoca un tamponamento, lungo la grande viabilità di Trieste. Non si ferma per accertarsi delle condizioni del conducente dell'altra auto e si immette in A4. La Polizia Stradale dirama le ricerche per questa vettura in fuga che viene intercettata all'altezza di Aiello, in direzione Venezia, un paio d'ore dopo.

Anche in questo caso l’uomo si è schiantato contro un'altra auto in transito. La Toyota non è più in grado di marciare così l'uomo, un 30enne sloveno, fugge attraverso i campi con il favore delle tenebre.

È successo nei giorni scorsi. Adesso la Polizia Stradale di Gorizia sta cercando di identificare il ladro dell’auto, o comunque il ricettatore, che si è dato alla macchia. Il veicolo è stato posto sotto sequestro ed è stato esaminato dalla scientifica.