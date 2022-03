Provoca l'incidente e scappa, continuano le indagini

Non si è ancora presentato alla caserma dei carabinieri di Azzano Decimo il pakistano 26enne che ieri ha provocato un incidente stradale a Chions e causato il ferimento di sette connazionali che stava trasportando su una Citroen C8 e dell’autista di una Bmw coinvolta nel sinistro.

L’uomo, dopo l’impatto, era scappato a piedi. Gli uomini dell’Arma lo hanno denunciato in stato di libertà e risulta indagato per fuga in seguito a incidente e lesioni non gravi, reato per cui non è previsto l’arresto.

Il pakistano ha risposto al telefono ai carabinieri, ma ha preferito non presentarsi nella locale stazione dei militari, che lo stanno monitorando. Dagli approfondimenti effettuati risulterebbe non avere la patente. Su di lui, inoltre, pende l’ombra del caporalato nei confronti dei connazionali che stava accompagnando al lavoro. Indagini su questi fronti sono ancora in corso.