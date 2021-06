Provoca un frontale a Roveredo, al volante ubriaco

I Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sacile hanno denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche un 66enne albanese residente a Maniago che, il 23 maggio, alle 19.30, ha perso il controllo della sua auto, in via Ungaresca, a Roveredo in Piano, invadendo la corsia di marcia opposta e scontrandosi frontalmente contro un’auto.

Gli accertamenti mediante etilometro avevano attestato che il 66enne era positivo all’alcol con valori di 1,57 g/l. La patente di guida gli è stata ritirata, mentre il mezzo, gravemente danneggiato, era stato recuperato da una ditta autorizzata. Contestate anche varie violazioni al codice della strada per velocità non commisurata, perdita del controllo del veicolo e guida contro mano.

I Carabinieri della stazione di Fontanafredda, invece, hanno denunciato per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati ad attestare la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti un 20enne di Porcia. Il giovane, nel tardo pomeriggio del 25 maggio, è stato fermato al volante di una Fiat 500 per un controllo e manifestava sintomi di chi ha assunto droghe. Ha accettato di sottoporsi ai controlli preliminari controlli con precursore (che hanno dato esito positivo) ma si è rifiutato di sottoporsi al successivo accertamento in ospedale. La patente gli è stata ritirata, mentre l’auto affidata a persona idonea a condurlo.