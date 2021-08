Provoca un incidente e scappa, individuato il 'pirata della strada'

Alcuni giorni fa il personale della Polizia Locale di Trieste è riuscito a rintracciare il responsabile di un incidente avvenuto in via dell'Istria. Il conducente del veicolo, dopo l'impatto, si era dileguato. Una storia a lieto fine, quindi, grazie alla professionalità e alla passione degli operatori della Polizia Locale.

Una pattuglia del Nucleo Infortunistica Stradale della Polizia Locale è stata inviata dalla Sala Operativa in via dell'Istria per un tamponamento in cui sono rimaste coinvolte tre autovetture, con due persone ferite.



Sul posto gli operatori trovano le conducenti di due delle autovetture tamponate, una Ford Ka e una Nissan Micra, ma non il conducente del veicolo che aveva causato l'incidente, allontanatosi dopo lo scontro.

E' stata quindi allertata la Sala Operativa con la richiesta delle immagini delle telecamere presenti in zona. Da un accurato controllo gli operatori sono riusciti a risalire ad una targa parziale di un'autovettura Alfa Romeo Mito di colore bianco.

Le successive indagini hanno condotto gli agenti all'individuazione del modello e della targa del veicolo, ma soprattutto del conducente. L'auto recava bene in vista i danni compatibili con l'incidente.

Si tratta di un giovane che è stato convocato nella caserma San Sebastiano di via Revoltella per la contestazione della fuga e l'omissione di soccorso alle persone ferite in incidente stradale.