Provoca un incidente ubriaco, poi non riconosce la sua firma: pena raddoppiata

Provoca un incidente dopo aver bevuto e poi sostiene che la sua firma sul consenso informato per l’accertamento dello stato d’ebbrezza è falsa: pena più che raddoppiata. E’ costato caro a un sacilese di 57 anni l’aver disconosciuto il proprio autografo su quel documento. Il gup di Udine Emanuele Lazzaro, infatti, gli ha inflitto con il rito abbreviato un anno di arresto per il sinistro e un anno e quattro mesi di reclusione per calunnia.



Tutto è cominciato nel luglio 2019 sull’A4 all’altezza di Palmanova. Qui l’uomo tamponò un’altra vettura sulla corsia di sorpasso, guidando in stato di ebbrezza. A comprovarlo furono le analisi di laboratorio, che diedero il risultato di quasi 2 grammi di alcol per litro di sangue. Quasi un anno dopo, sia nella memoria difensiva, sia davanti alla polizia, il sacilese non riconobbe la propria firma sul consenso per l’accertamento dello stato di ebbrezza. In questo modo, di fatto accusò di falso il medico che gli sottopose il documento. Il giudice ha riconosciuto l’autenticità della firma e l’imputato colpevole per entrambe le accuse.



“La sentenza è inaspettata - commenta il difensore, l’avvocato Marco Del Zotto di Pordenone - dal momento che la firma fu analizzata da consulenti”. Scontato l’appello.