Pub aperto a Lignano contro il Dpcm, per ora nessuna multa

L'aveva annunciato sui social, lanciando un appello ai clienti. Di 'arrendersi' all'ultimo Dpcm e chiudere alle 18 non ne ha voluto proprio sapere e ieri sera, la prima con la chiusura imposta prima di cena, ha sfidato la normativa in corso tenendo aperto il suo pub, a Lignano.

Il King Pub ha servito i proprio clienti regolarmente in difesa – spiega il titolare Francesco Dalle Crode - degli interessi della sua azienda e il diritto a lavorare.

In tanti ieri hanno risposto al suo appello, ritrovandosi al pub lignanese oltre l'orario di apertura consentito.

“Grazie a tutti i clienti, grazie a tutti i dipendenti, grazie a tutte le persone che questa sera, comprese le forze dell’ordine, hanno compreso il motivo del nostro disaccordo nei confronti del nuovo dpcm – scrive su facebook -”.

La polizia locale lignanese e la Guardia di finanza sono passate a controllare il locale, ma non è stata emessa nessuna sanzione.

Dalle Crode ha detto che valuterà l'obbligo di rispettar eil Dpcm. Oggi, il titolare del King Pub, alle 18.30, sarà a manifestare contro questa la chiusura anticipata imposta dal Governo, in piazza Indipendenza a Latisana.