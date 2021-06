Pulizia delle condotte idriche ad Amaro

Prosegue sul territorio la fitta attività di Cafc per eseguire gli interventi di lavaggio con acqua ed aria delle reti idriche: dopo l'abitato di Plaino e Pagnacco, da martedì 15 giugno fino a venerdì 18 giugno toccherà ad Amaro le cui condotte (dalle 8:30 alle 20), saranno oggetto di 'pulizia', rimuovendo i residui naturali che si trovano al loro interno, grazie all'innovativo sistema che miscela aria ed acqua in pressione. L'obiettivo è assicurare l'elevata qualità dell'acqua per il costante processo di miglioramento delle caratteristiche organolettiche: limpidezza, sapere, odore.



Cafc, che avvisa tutti gli utenti della possibilità di disservizi fra cui la sospensione dell'erogazione idrica in concomitanza delle operazioni, ha predisposto il servizio sostitutivo per la fornitura d’acqua attraverso il posizionamento di sacchetti di acqua presso il piazzale retro Municipio di Amaro e mediante un’autobotte per la Scuola Materna per il giorno 16 giugno.



A conclusione dei lavori potrebbero manifestarsi per alcune ore temporanei abbassamenti della pressione idrica e/o fenomeni di acqua rossa o lievemente torbida: l'acqua rimane comunque sempre potabile. In caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero verde 800 903 939.Le seguenti vie: Città di Alba, San Valentino,Nuova, Roma, NazionaleLe seguenti vie e piazze: Alpina, Carmignano di Brenta, Piazza Centa, via Viola, San Nicolò, Centro studi, Di Mezzo, Nuova, Bearzi, Roma.Le seguenti Piazze e vie: Piazza Fontana e Piazza Maggiore; le vie Serbatoio, Di mezzo, Pellico, Latteria, Fontana, Mansionario, Oscura, Vicolo Costantinis, Via Manzoni e via Roma.Le vie: Pellico, Castello, Fontana, Stretta, Chiusa, Bearzi, Roma.