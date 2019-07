Pulmino contro auto, cinque persone ferite

Brutto incidente lungo la provinciale 3, in via San Giorgio, a Carlino, questa mattina poco dopo le 5.30. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un pulmino di piccole dimensioni adibito al trasporto di persone e una vettura.

Nell'impatto il furgoncino si è ribaltato su un fianco e c'è stato uno sversamento importante di carburante e olio sulla carreggiata. Soccorse sette persone in tutto. Il furgoncino trasportava alcuni operai, tutti cittadini rumeni diretti in un cantiere. Nessuno è rimasto incastrato.

Dopo l'allarme la centrale della Sores di Palmanova ha inviato sul posto due ambulanze e l'elicottero sanitario decollato dalla elibase di Campoformido. Cinque le persone trasportate in ospedale tra Palmanova e Latisana. La persona più grave è stata elitrasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

A supporto dei sanitari i vigili del fuoco che hanno provveduto anche alla messa in sicurezza della viabilità. Pesanti i disagi alla circolazione.