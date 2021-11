Qualità della vita, Pordenone cede lo scettro a Parma

Dopo aver conquistato la vetta nel 2020, Pordenone è costretta a cedere lo scettro di città con la qualità della vita più alta. Lo certifica la classifica stilata da ItaliaOggi e dall'Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni.

Il capoluogo del Friuli Occidentale scende dal primo al nono posto e perde il primato Fvg. In settima posizione, infatti, c'è Trieste, che mette a segno un balzo di 40 posizioni rispetto alla precedente edizione della classifica delle 107 province.

Gorizia, 44esima nel 2020, resta sostanzialmente stabile, pur guadagnando due posti. Chiude la graduatoria regionale Udine che, dopo essere entrata nella top ten (era nona), scende di ben 37 gradini, piazzandosi 46esima.

Il motivo di questo sconvolgimento è duplice: da una parte le metropoli hanno dimostrato di saper affrontare meglio la pandemia da Covid, tanto che, pur essendo state penalizzate dall'emergenza lo scorso anno, nel 2021 hanno saputo riprendersi con maggior rapidità, dimostrando una resilienza più accentuata rispetto ai centri di minori dimensioni. Il secondo motivo è metodologico: ci si è accorti, infatti, che la classifica degli anni scorsi finiva per sovrappesare un indicatore, quello della popolazione (che contiene le classifiche di densità demografica, emigranti, morti in percentuale, immigrati, istruzione, nati vivi in percentuale, e numero medio dei componenti della famiglia) rispetto a tutti gli altri e si è deciso, quindi, di ridimensionarlo attribuendogli un peso uguale o di poco superiore ad Affari e lavoro, Ambiente, Sicurezza, Salute, Tempo libero e Reddito: probabilmente anche questo ha contributo a migliorare la posizione dei grandi centri rispetto ai piccoli.

La top ten vede, alle spalle di Parma, Trento, Bolzano, Bologna, Milano, Firenze, Trieste, Verona, Pordenone e Monza Brianza. Ultimi posti, invece, per province come Siracusa, Foggia, Napoli e Crotone che chiude la classifica sulla qualità della vita. A pesare sul risultato negativo è la componente legata ai servizi.

Guardando alle singole voci, Trieste è prima per Istruzione e formazione e seconda per Reddito e ricchezza, dietro a Milano. Nella classifica Ambiente, invece, Pordenone è seconda, dietro a Reggio Emilia, e quarta per la sicurezza, dopo Aosta, Rieti e Potenza.

L’indagine analizza anche la dimensione del disagio sociale e personale, tenendo in considerazione incidenti sul lavoro, tasso di suicidi e disoccupazione, indicatori che non premiano Udine, 103esima, davanti solo a Prato, Rimini, Forlì-Cesena e Ancona.