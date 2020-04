Quando servono i guanti? E la mascherina?

Devo indossare i guanti in tutti i negozi? Nei supermercati è obbligatoria la mascherina o basta coprire naso e bocca? E per fare attività fisica come mi devo comportare? Sono tanti i dubbi che le misure per contenere la diffusione del Coronavirus sollevano, tra interpretazione dei Dpcm nazionali e delle ordinanze regionali.

Alla luce delle novità introdotte in Fvg dall'ultima ordinanza (firmata a Pasquetta dal governatore Fedriga), la Protezione civile ha aggiornato la lista delle 'Faq'. Ecco qui le principali domande e risposte.