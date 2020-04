Quando sono obbligatori i guanti monouso?

In relazione all'utilizzo di guanti monouso negli esercizi commerciali, l'Amministrazione regionale precisa che tale obbligo - come esplicitato negli articoli 6 e 7 dell'ordinanza contingibile e urgente n.7, emanata il 3 aprile scorso dal Presidente della Regione - si riferisce ai mercati al chiuso e all'aperto e ai negozi di generi alimentari, ivi compresi i supermercati, e che la disposizione si applica non solo ai venditori ma anche agli acquirenti. L'obbligatorietà per questi ultimi viene meno esclusivamente con riferimento agli esercizi in cui non vi è una manipolazione diretta dei beni a opera del compratore.

Sui servizi di trasporto pubblico locale, invece, è obbligatorio l'uso della mascherina o, in alternativa, di una copertura per il naso e la bocca (foulard, sciarpa, copricollo), mentre è facoltativo l'utilizzo di guanti. Lo precisa la Regione richiamando le disposizioni introdotte con l'ordinanza 8/2020/PC emanata dal Presidente della Regione lo scorso 7 aprile.

In particolare si ribadisce che è fatto obbligo a chiunque acceda ai servizi di trasporto pubblico automobilistici, ferroviari e marittimi, di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza e di fare uso della mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e di ogni altra precauzione finalizzata ad evitare il contagio.

Tali prescrizioni devono essere rispettate anche nei servizi pubblici non di linea quali taxi o vetture a noleggio con conducente.