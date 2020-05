Quarantena: quattro denunciati a Trieste

Proseguono i controlli delle Forze dell'Ordine, a Trieste, per il rispetto delle norme anti-Covid. Tre le persone sanzionate su 553 controllate nella giornata di ieri, venerdì 29 maggio.



Quattro le persone in quarantena identificate dalla Volante in via Ghega. Si tratta di si tratta di quattro cittadini algerini che si sono allontanati dalla comunita' residenziale. Due di loro (W.F. del 1992 e C.E.M. del 1990) sono stati denunciati per il tentato furto aggravato di merce all'interno di un esercizio commerciale.



La Volante ha denunciato per rissa tre pakistani. H.A. del 1997 ed R.A. e L.A., entrambi del 2001, fermati e identificati in via Cellini. 75 le attività commerciali controllate, ma nessuna irregolarità.