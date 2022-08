Quasi ultimati i lavori sulla regionale del Lumiei

Salvo imprevisti – fa sapere Fvg Strade - la regionale 73 “del Lumiei”, che collega i comuni di Ampezzo e Sauris, sarà riaperta entro Ferragosto come da cronoprogramma. In questi giorni si stanno concludendo le operazioni di varo delle travi in acciaio che consentiranno poi la posa dell’impalcato e la successiva integrazione e sistemazione dello stesso in modo da poter riaprire la strada.

I lavori di ripristino e messa in sicurezza di questo tratto di strada si sono resi necessari in seguito all’individuazione di diverse problematiche legate alle caratteristiche dei versanti rocciosi, alla presenza di un canalone, di un ponticello e di una galleria naturale che a maggio è stata fatta brillare. A causa di dissesti e slavine durante i mesi invernali, la regionale 73 in questo punto è stata spesso chiusa al traffico per ovvi motivi di sicurezza.

Come da cronoprogramma ormai manca poco per riaprire questa importante strada che collega due importanti località della nostra montagna.