Quattro anni fa la strage di Dacca

Quattro anni fa, il 1° luglio 2016, i friulani Cristian Rossi e Marco Tondat persero la vita nell'efferato attentato di Dacca, in Bangladesh. Un commando di terroristi prese in ostaggio decine di persone, di cui una ventina di turisti stranieri, uccidendo 24 persone, tra cui nove italiani.



Rossi, 47 anni, imprenditore nel settore dell'abbigliamento, viveva a Feletto Umberto con la moglie Stefania e le due figlie gemelle. Quel venerdì si trovava a cena con altri colleghi in una saletta dell’Holey Artisan Bakery, locale vicino all’ambasciata italiana. Rossia aveva abitato in Bangladesh, dove gestiva i rapporti con il Paese per conto della Bernardi. Da quando il gruppo aveva chiuso, aveva avviato una nuova attività con un collega pordenonese che importava capi prodotti a Dacca. Rossi si trovava nella città dal 24 giugno e avrebbe dovuto rientrare proprio il giorno della strage, ma si era fermato per definire alcuni contatti di lavoro.



, giovane imprenditore di Cordovado e anche lui, lavorava per Studio Tex Limited ee, al momento della strage, si trovava nel locale dove i terroristi hanno fatto irruzione compiendo un massacro.che hanno fatto irruzione nel ristorante, dopo una lunga trattativa fallita. All'interno si trovavano i terroristi e alcuni turisti presi in ostaggio. In azione un centinaio di uomini del Battaglione di azione rapida che in una decina di minuti, tra spari ed esplosioni, hanno ucciso i terroristi e liberato gli ostaggi sopravvissuti.Oltre ai due friulani, hanno perso la vita anche altri sette italiani:a carico di altrettanti miliziani islamici giudicati colpevoli dal tribunale del Bangladesh per l’attacco nel ristorante(JMB). Inizialmente l'attacco era stato rivendicato dall'Isis, ma le autorità locali hanno poi concentrato le indagini sugli ambienti jihadisti del Paese.L’agguato è stato compiuto da cinque uomini, armati con fucili d'assalto e machete, tutti uccisi nel blitz delle teste di cuoio. A processo sono finite complessivamente otto persone accusate di aver pianificato e fornito le armi agli aggressori. Uno degli imputati è stato assolto.