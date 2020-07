Quattro arresti per i furti di farmaci antitumorali al Maggiore

Ci sono quattro arresti per il maxi furto di medicinali antitumorali all’Ospedale Maggiore di Trieste, avvenuto a febbraio 2019 quando, dalla farmacia interna del nosocomio, erano sparite 291 confezioni di costosi prodotti per la terapia del cancro, per un valore di oltre 400mila euro.

Grazie all’operazione Remedium, diretta dalla Procura della Repubblica di Trieste, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trieste sono risaliti alla banda di ladri, con il supporto operativo della Squadra Mobile della Questura di Napoli e delle Compagnie Carabinieri di Napoli Vomero, Stella, Marano di Napoli e della Tenenza di Melito di Napoli. I malviventi, tutti residenti nell’area napoletana, sono indagati in concorso per furto aggravato.

Prima di colpire, i quattro avevano effettuato vari sopralluoghi nella struttura ospedaliera. Una volta certi di poter colpire in sicurezza, hanno approfittato dell’oscurità e dell’assenza di personale sanitario per accedere all’interno. Qui, con passamontagna e guanti, hanno forzato porte e finestre fino a raggiungere il magazzino e gli armadi refrigerati contenenti medicinali ad altissimo costo, destinati a pazienti affetti da patologie tumorali. Una volta rubati i farmaci si sono allontanati, dandosi alla fuga verso l’autostrada.

Un fenomeno, quello dei furti di medicinali antitumorali ed antivirali, che negli ultimi anni ha colpito, da nord a sud - isole comprese -, tutta l’Italia, tanto da provocare un danno al Servizio Sanitario Nazionale per svariati milioni di euro. Furti particolarmente odiosi perché, oltre al danno economico, mettono a rischio la salute di chi si trova privato di farmaci salvavita, poi immessi in circuiti paralleli e venduti magari a costi minori, ma senza garanzie di efficacia a causa del cattivo stato di conservazione.

Dopo il colpo del 12 febbraio 2019 al Maggiore, la Squadra Mobile e il Nucleo Investigativo Carabinieri, coordinati dal procuratore titolare del fascicolo Federico Frezza, hanno individuato, con certezza, gli autori del furto, ma anche i veicoli e le utenze telefoniche usate dai malviventi. Gli accertamenti sui transiti autostradali e l’acquisizione dei filmati di videosorveglianza, hanno permesso di risalire a una Fiat Punto intestata a una società di noleggio. L’auto, da Napoli, aveva raggiunto Trieste anche il 31 gennaio e il 5 e 6 febbraio, date dei sopralluoghi.

Documentato anche il coinvolgimento di un altro veicolo, sempre intestato a una società di noleggio non più esistente. L’analisi dei movimenti delle vetture ha permesso di accertarne gli spostamenti tra Napoli, Trieste e Milano. Nonostante la complessità dell’indagine, è stato individuato anche un gruppo di matrice egiziana attivo in Lombardia, che gestiva la ricettazione dei farmaci al di fuori dai confini nazionali, in Egitto, Francia e Turchia.

L’attività svolta dagli investigatori triestini si è sommata a un’altra importante indagine relativa a furti di medicinali avvenuti nel 2018, con procedimento della Procura della Repubblica di Cremona, che ha dato esecuzione a varie ordinanze di custodia e perquisizioni che hanno permesso di sequestrare un ingente quantitativo di farmaci rubati in altre strutture ospedaliere, oltre a denaro contate.

Il lavoro della Procura di Trieste e degli investigatori della Squadra Mobile e del Nucleo Investigativo Carabinieri, però, è proseguito anche per scovare gli esecutori materiali del furto al Maggiore e ricostruire la filiera illecita seguita dai farmaci trafugati. Le prove acquisite hanno consentito al pm titolare del fascicolo processuale di ottenere dal gip l’emissione delle quattro misure cautelari in carcere. Nell’ambito del procedimento penale, risultano indagati altri soggetti che hanno avuto diversi ruoli nel furto e nella ricettazione dei medicinali trafugati. Proseguono, quindi, le indagini.