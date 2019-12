Quattro incidenti sulle piste di Piancavallo

Giornata impegnativa per i soccorritori sanitari e per i militari dell'Arma del Nucleo Soccorso Piste della stazione di Aviano che sono intervenuti più volte per incidenti verificatisi sulle piste del Piancavallo.

In un caso una ragazza che stava sciando, una rumena di 26 anni, si è scontrata contro un italiano che stava facendo snowboard. La giovane ha riportato la frattura di un braccio. Lo snowboarder è stato sanzionato per perdita di controllo dai carabinieri di Aviano.

Una donna di 37 anni è stata elitrasportata al Santa Maria della Misericordia di Udine con l'elicottero sanitario a seguito della frattura del bacino. È caduta mentre stava sciando sulla Pista Daini.

Sulla Pista Casere una donna di 54 anni ha riportato la frattura di un ginocchio, sempre a seguito di una caduta sugli sci, e, infine, una donna di 52 anni si è fratturata l'osso sacro sempre a seguito di una caduta sugli sci.