Quattro interventi di soccorso in Fvg, dalle Alpi al mare

Giornata di super lavoro per il Soccorso Alpino regionale. Al momento sono quattro le operazioni di soccorso che stanno impegnando le squadre con quattro diverse stazioni.

Alle 13, in contemporanea, le prime due richieste: a Trieste, a Porto Piccolo, come assistenza ad altre forze per una persona precipitata e al confine tra Italia e Slovenia nel gruppo del Mangart-Ponze (Alpi Giulie) dove una persona ha chiesto aiuto perché si è bloccata in quota.

In questo caso è stata attivata la stazione di Cave del Predil tramite il numero di soccorso sloveno.



Poco prima delle 14 la stazione di Forni di Sopra è stata chiamata a Passo del Pura per una distorsione alla caviglia e quella di Maniago sul Monte Raut per una persona astenica sul sentiero 967: in questo caso è stato attivato l'elisoccorso di Pieve di Cadore.