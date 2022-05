Quattro lavoratori ‘in nero’, sospesa un’attività edile

Il Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Udine, con la collaborazione dei militari dell’Arma delle Compagnie di Udine e Palmanova, ha scoperto due attività irregolari, nell’ambito dei controlli contro lo sfruttamento del lavoro e per la salute e la sicurezza.

Nei guai una ditta che opera nel settore edile, che è stata sospesa per l’impiego di quattro lavoratori ‘in nero’, con una sanzione per oltre 20mila euro. Il controllo ha interessato un cantiere nel comune di Pradamano, dove erano impegnate due società, una veneta e una lombarda. In base agli accertamenti degli uomini dell’Arma, quattro operai sono risultati non in regola.

Multa per oltre 10mila euro, invece, per un ristorante etnico udinese nel quale sono state riscontrate diverse irregolarità.

L’attività ispettiva era finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute e igiene, comprese le attività di formazione/informazione dei dipendenti, la sorveglianza sanitaria, la manutenzione dei presidi antincendio e la dotazione di presidi di pronto soccorso.