Quattro migranti nascosti in un camion di legna

Viaggiavano nascosti in un camion che trasportava legna. A scoprire il 'carico' di esseri umani è stata la Polizia locale di Monfalcone che, durante un controllo, ha aperto il cassone del mezzo, sigillato, trovando all'interno quattro migranti. Il rintraccio è avvenuto ieri, lungo via Terza Armata.

Lo ha reso noto, questa mattina, il sindaco Anna Cisint, con un post su Facebook. "Povera Italia. Ieri in via Terza Armata, la nostra Polizia Locale, mentre procedeva con i controlli ai mezzi pesanti, ha scoperto la presenza di quattro clandestini", scrive la prima cittadina. "Il mezzo era sigillato eppure... Sono stati fermati, fatti gli accertamenti, fotosegnalati e portati in Questura. Ringrazio di cuore i nostri operatori per il grande lavoro, ma mi chiedo: a fronte di quattro che abbiamo preso, quanti entrano senza che nessuno se ne accorga? Dove vanno? Cosa fanno? E in questo periodo di emergenza... I controlli ai confini sono un'esigenza come lo è una seria politica di respingimenti e leggi adeguate".