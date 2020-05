Quattro persone soccorse sul Lago del Predil

Quattro escursionisti - due di Tarvisio e due del Pordenonese - sono stati rintracciati e recuperati dai soccorritori della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza di Sella Nevea dopo aver smarrito il sentiero che fa il periplo del Lago del Predil.

Un sentiero considerato turistico e alla portata di tutti che, però, può celare qualche insidia, a causa di alcune piante cadute che hanno modificato l'aspetto del tracciato. È, infatti, già capitato l'anno scorso di effettuare soccorsi su questo itinerario. I gitanti hanno smarrito la traccia sulla sponda orientale del lago, finendo in una scarpata ripida e resa scivolosa dalla pioggia e non riuscivano più a proseguire. Ai due escursionisti che hanno chiamato il 112 intorno alle 18 se ne sono uniti poco dopo altri due che avevano seguito le loro tracce. I soccorritori li hanno raggiunti e riaccomoagnati in sicurezza alle loro auto.

L'invito è quello di non sottovalutare questo tragitto e di porre estrema attenzione ai punti critici, ritornando indietro prima di proseguire laddove il facile comincia a diventare disagevole.