Una ragazzina di 15 anni in vacanza a Forni di Sopra è caduta con gli sci sulla pista. Soccorsa dai sanitari e dai Carabinieri, nella zona di Vico, nel pomeriggio di ieri, prima che calasse il buio, intorno alle 16:50 è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con un serio trauma cranico. La ragazzina, comunque, sei è ripresa, sta meglio e non è in pericolo di vita.